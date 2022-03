Milan, difficile il recupero di Romagnoli per Napoli: il capitano verso il forfait

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Alessio Romagnoli verso il forfait. Il problema accusato nel recente derby di Coppa Italia non è grave, ma dovrebbe comunque costringerlo a saltare la sfida di campionato contro il Napoli. Ieri il capitano ha lavorato in palestra: anche per lui, come per Ibrahimovic, sarà decisiva la rifinitura di oggi, ma appare difficile che possa recuperare in tempo per la sfida del "Maradona".