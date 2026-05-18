Milan, doppio discorso di Cardinale alla squadra prima e dopo il Genoa: ecco cos'ha detto

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Prima e dopo la vittoria contro il Genoa, Gerry Cardinale ha parlato alla squadra. Messaggi di carica e di fiducia ai rossoneri e Allegri.

Dopo essere arrivato con un volo privato da Londra ieri mattina, Gerry Cardinale si è recato subito allo stadio Marassi per la gara tra il suo Milan e Genoa. Il numero uno di RedBird, la cui presenza a Genova è senza dubbio un segnale importante, è stato nello spogliatoio del Diavolo sia prima che dopo la partita per parlare alla squadra e a Max Allegri, il quale ha definito fondamentale la presenza del proprietario milanista in questo momento decisivo della stagione.

Prima dell'inizio della sfida, Cardinale ha cercato di dare la carica al gruppo rossonero: "Sono al vostro fianco e credo in voi" il senso del primo discorso motivazionale ai giocatori. Nel post-partita, invece, il numero uno di RedBird si è complimentato con tutti e ha chiesto alla squadra un ultimo sforzo nell'ultima gara della stagione contro il Cagliari: "Keep going on", ossia andiamo avanti, sono le parole con cui ha concluso il secondo messaggio di fiducia al suo Milan. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.