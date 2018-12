Milan, due 0-0 consecutivi in Serie A non si vedevano dal 2006

Il Milan è tornato dalla trasferta di Bologna con un solo punto, zero gol segnati e zero gol subiti. La rete inviolata è forse l'unica nota positiva di una serata in cui il freddo e la noia hanno fatto da padroni. Inoltre, i rossoneri hanno collezionato, contro la formazione di Filippo Inzaghi, il secondo 0-0 consecutivo in Serie A. Era dall'autunno del 2006 che i rossoneri non pareggiavano due partite consecutive in campionato con questo risultato, in quell'occasione gli 0-0 maturarono contro Livorno e Siena.