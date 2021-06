Milan, due anni fa le visite mediche di Krunic con i rossoneri

Il 18 giugno 2019 Rade Krunic effettuava le visite mediche con il Milan alla clinica ‘La Madonnina’. In due stagioni, il classe 1993, ha collezionato 56 presenze e 2 reti con il Milan. Krunic è un jolly di centrocampo, che Stefano Pioli quest’anno ha utilizzato anche come trequartista e/o trequartista esterno all’occorrenza. Arrivò dall’Empoli per una cifra pari a 8 milioni di euro. L’ufficialità dell’acquisto da parte dei rossoneri ci fu nel luglio del 2019.