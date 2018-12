Milan, due opzioni in caso di forfait di Suso

La presenza in campo di Suso nel match contro la Spal è ancora in dubbio. Se dovesse farcela a prendere posto nel vertice destro del 4-3-3, Castillejo andrebbe sul lato opposto. In caso contrario, come riporta La Gazzetta dello Sport, l’ex Villarreal giocherebbe a destra, lasciando due opzioni a sinistra: la prima pista porta a Cutrone, la seconda a Calhanoglu, con José Mauri che a quel punto verrebbe schierato da mezzala sinistra accanto a Bakayoko.