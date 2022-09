Milan, due precedenti per Pioli da allenatore contro l'Empoli: il bilancio

MilanNews.it

Il prossimo sabato il Milan tornerà a giocare in campionato dopo la sosta per le Nazionali. La squadra rossonera, dopo il ko subito contro il Napoli, sarà ospite dell'Empoli al Castellani nell'incontro valido per l'ottava giornata di Serie A. Da allenatore del Milan, Stefano Pioli ha incrociato i toscani in due occasioni: in entrambi i casi, che risalgono alla passata stagione, il tecnico rossonero ha ottenuto i tre punti.