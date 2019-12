Milan, due vittorie consecutive in trasferta mancavano dal 2012

Battendo il Bologna per 2-3 il Milan non solo ha portato a casa 3 punti preziosissimi, ma, contando anche la vittoria contro il Parma nella giornata precedente, è riuscito ad imporsi in due gare giocate fuori casa consecutive. Come riporta Milan TV l'ultima volta che i rossoneri erano riusciti a vincere due partite di fila in trasferta risale al 2012, con le vittorie contro Catania e Torino: la prima il 30 novembre 2012 per 1-3, la seconda il 9 dicembre per 2-4.