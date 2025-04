Milan e Atalanta si affrontano sul campo con 10 punti in più in classifica per i bergamaschi

vedi letture

Derby regionale e al Meazza numero 66 quello in programma domenica alle 20:45 fra i rossoneri del Milan e i nerazzurri dell’Atalanta. I precedenti raccontano di 32 successi per il Diavolo, 22 segni X, 11 vittorie per la Dea, 116-59 in favore dei padroni di casa il computo delle marcature. Gli ultimi 3 faccia a faccia hanno sorriso ai meneghini (2V – 1X). La più recente affermazione orobica risale al 2020-2021, quando alla 19esima giornata fu 3-0: Romero al 26’, Ilicic su rigore al 53’, Zapata al 77’. Fra l’altro fu l’ultimo di 7 risultati utili per gli ospiti (3V – 4X con 9GF e 3GS). A proposito di calci di rigore. Sono 3 quelli sanzionati negli ultimi 5 Milan-Atalanta di Serie A. Soltanto uno non è andato a segno: 2019-2020, Donnarumma disse no a Malinovskyi dopo 26 minuti dal fischio d’avvio.

A questo incrocio i due club arrivano distanziati da dieci lunghezze.

Milan con 51 punti (14V – 9X – 9P con 51GF e 37GS), di cui 28 sul proprio campo (7V – 7X – 2P con 25GF e 14GS). Negli ultimi 2 turni ha fatto vittoria e pareggio. Atalanta che si trova a 61 (18V – 7X – 7P con 65GF e 30GS), 33 dei quali lontano dal proprio stadio (10V – 3X – 3P con 34GF e 11GS). Dopo 3 stop in fila contro il Bologna ha ritrovato il successo.

Dalle classifiche di rendimento segnaliamo quella relativa ai gol da parte dei subentrati: rossoneri secondi con 10 centri, nerazzurri quarti con 9 (quelli con più reti da subentrati rispondono ai nomi di Jovic, Rafa Leao, Retegui e Samardzic tutti a quota 2).

Attenzione: nessuno in questa Serie A è riuscito a fare tanti punti in trasferta quanti quelli della squadra di mister Gasperini.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO (SERIE A E SERIE B)

65 incontri disputati

32 vittorie Milan

22 pareggi

11 vittorie Atalanta

116 gol fatti Milan

59 gol fatti Atalanta

LA PRIMA SFIDA A MILANO IN CAMPIONATO

Milan-Atalanta 3-0, 8° giornata 1937/1938

L’ULTIMA SFIDA A MILANO IN CAMPIONATO

Milan-Atalanta 1-1, 26° giornata 2023/2024