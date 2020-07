Con la vittoria di ieri per 3-1 sul Parma, il Milan ha raggiunto quota 48 gol fatti in 33 giornate di Serie A. Dividendo le reti per nazionalità, ecco come sarebbe la classifica rossonera:

1) Croazia (10)

2) Turchia e Francia (6)

3) Svezia e Portogallo (5)

4) Italia, Polonia e Costa d'Avorio (4)

5) Spagna (2)

(+ 2 autogol)