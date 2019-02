Milan, ecco il nuovo metodo per recuperare le forze

Come riporta Tuttosport, il Milan, da un mese e mezzo a questa parte, sta adottando un nuovo metodo per il recupero delle energie nei giorni successivi alle partite. Una metodologia che prevede dalle 24 alle 48 ore di stop per far sì che il reintegro delle forze avvenga attraverso il riposo. Tuttavia, il defatigante non è stato rimpiazzato del tutto e Milanello, nei giorni di stacco, è sempre aperto per quei giocatori che vogliono dei trattamenti o allenarsi singolarmente.