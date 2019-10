Milan, ecco lo striscione che esporrà oggi la Curva Sud

Per protesta, la Curva Sud resterà in silenzio durante la partita con il Lecce. Non solo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, gli ultras rossoneri esporranno anche un lungo striscione che prenderà l’intera balconata del secondo anello. Questa la scritta: "Dalla società al campo: lavorate e battetevi per questa gente che ama il Milan follemente!". Ci sarà anche lo striscione già esposto a Genova prima della sosta ("Tempo scaduto... Dimostrare!").