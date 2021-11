Milan, ecco Miriam Longo: con lei il Diavolo mette paura

Si sa che a giocare a Milano, contro il Milan, si scende in una bolgia infernale, ma anche fuori casa la compagine rossonera ha dimostrato tutto il proprio cinismo nell’incendiare i campi avversari e nel portare a casa tre punti sempre brucianti. In questo girone di fuoco e quasi inrisalibile dantesco, ad emergere è proprio lei: Miriam Longo, esterna offensiva, classe 2000, una calciatrice moderna in grado di saltare donna e creare superiorità numerica, con la quale il diavolo mette paura. Ma paura vera. Un terrore che domenica a Firenze hanno conosciuto bene e provato forte, tra strappi sui trenta metri e dribbling al veleno. Il prototipo di attaccante che tutti vorrebbero, soprattutto mister Maurizio Ganz. E si pensi che dalle Dreamers l’arrivo al Milan fu di forte impatto, per la giovane originaria del capoluogo lombardo. Un momento superato con grande dedizione al lavoro e notevole mentalità, una crescita riportata e spiegata proprio qualche mese fa in una recente intervista: “Avverto più responsabilità soprattutto ora che con i nuovi innesti ci sono giocatrici più giovani di me. Prima ero la più piccolina, ogni anno ho qualcosa da imparare. Faccio tesoro di questo e metto a disposizione quello che apprendo giorno dopo giorno, mese dopo mese e anno dopo anno. Sono molto contenta di questo.”. Una Miriam Longo, inoltre, pronta pure per l’azzurro dell’Italia Under 23: calciatrice del diavolo che fu una delle prime convocate nel 2015 nella Italia Under 15 e che fu richiamata per il tricolore dal commissario tecnico Enrico Sbardella, per il torneo Under 19 di La Manga nel 2019. Immaginatevi se gli strappi della giovane classe 2000 fossero messi al servizio delle finalizzazioni di Asia Bragonzi, o se fossero un modo di concludere una verticalizzazione disegnata da Melissa Bellucci. Una Italia Under 23 che risulterebbe letteralmente micidiale per le compagini contrapposte. Aspettando una futura chiamata in azzurro quindi, in rosso-nero Miriam Longo è sempre più decisiva e fredda nell’aiutare il diavolo a far calare nella bolgia infernale i propri avversari. Chi affronterà il Milan, soprattutto a Milano, è avvisato: “Lasciate ogni speranza o voi che entrate”.