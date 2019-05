Milan, ecco perché avrebbe fatto comodo tenere Abate

La conferma di Abate avrebbe fatto comodo al Milan. Come riporta Tuttosport, il terzino è un prodotto del vivaio rossonero: anche solo a livello numerico, dunque, la sua presenza nell’organico della prossima stagione sarebbe stata utilissima. La possibilità che l’UEFA diminuisca il numero di tesserabili per via delle sanzioni in materia di Fair Play Finanziario, infatti, è piuttosto alta: il fatto che Abate sia cresciuto nel settore giovanile milanista avrebbe permesso alla società di bypassare tale limitazione.