Milan ed Inter pareggiano, Agresti: "Milano non comincia bene la corsa allo Scudetto"

vedi letture

Con un fondo su La Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti ha parlato non solo dei passi falsi di Milan ed Inter, che hanno pareggiato entrambe per 2 a 2 rispettivamente contro Torino e Genoa, ma anche del VAR, subito protagonista in Serie A. Queste le sue dichiarazioni.

"Due squadre, due partite, due punti: Milano non comincia bene la corsa allo scudetto, che molti - quasi tutti - vedono di nuovo da quelle parti, sotto la Madonnina, anche nel 2025. Un punto a testa, identico pure il risultato (due a due) e perfino il minuto dei gol decisivi è lo stesso, il 95’. Solo le sensazioni alla fine sono differenti, quasi opposte, ma questo dipende dall’andamento delle gare: l’Inter si è fatta raggiungere quando ormai pensava di averla vinta da un Genoa capace di andare oltre qualsiasi cessione; il Milan era sotto addirittura due gol all’89’ contro un Torino che quel doppio vantaggio lo aveva meritato grazie a un’organizzazione di gioco già efficace, e ha rimontato con un assalto finale disperato e coraggioso".

Nota in chiusura sulla Var: "Chi continua a pensare che sia un problema e non una soluzione, immagini cosa sarebbe stata la giornata di ieri nel calcio di dieci anni fa, quando questo benedetto marchingegno non esisteva. L’Inter avrebbe beneficiato di un rigore inesistente e si sarebbe vista annullare un gol regolare; il Genoa non avrebbe avuto l’evidente penalty del pareggio; al Torino sarebbe stata negata la rete del vantaggio nonostante la palla avesse superato nettamente la linea; anche il Milan avrebbe avuto un rigore che non c’era. Risultato: due partite rovinate, grandi polemiche e (soprattutto) tante ingiustizie".