Milan ed Inter presenteranno oggi al Comune di Milano la nuova proposta per acquistare San Siro

Milan ed Inter presenteranno quest'oggi al Comune di Milano un documenti di oltre 200 pagine (il "Docfap") per acquistare lo stadio di San Siro, le aree attorno e i permessi di costruzione del nuovo impianto.

Il Corriere della Sera parla di una documentazione corposa che il Comune dovrà analizzare dato che contiene diversi aspetti fondamentali della vicenda come ad esempio il piano per il nuovo impianto, i volumi coinvolti, cosa si intende per "rifunzionalizzare le parti del San Siro attuale", ovvero quelle che resteranno in piedi, ed anche il costo finale per i due club meneghini, che dovrebbe aggirarsi attorno al miliardo di euro.

L'idea è che presentando il documento i fattibilità oggi ci sia tempo per concludere l'iter prima che subentrino vincoli più stringenti per via dei 70 anni del secondo anello di San Siro. Il Comune potrebbe anche decidere di non procedere ad assegnazione diretta, ma è difficile trovare acquirenti più consoni di Milan ed Inter per l'impianto milanese.

Le due società, RedBird ed Oaktree, sono convinte che non sia più possibile perdere tempo, al punto che sono d'accordo nel seguire la procedura che garantista il più possibile il Comune, a patto che i lavori inizino nel 2027 con conclusione nel 2030.