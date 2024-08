Milan, Emerson Royal out contro il Torino per questioni burocratiche

vedi letture

Emerson Royal, ultimo colpo di mercato del Milan che lo ha preso a titolo definitivo dal Tottenham, non sarà a disposizione di Paulo Fonseca sabato contro il Torino nella prima gara ufficiale della stagione per questioni burocratiche. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport.

Martedì, durante la conferenza stampa di presentazione, il terzino brasiliano ha raccontato le sue prime impressioni sul Milan: "I primi giorni sono stati intensi: ho fatto tanti esami. Il Milan è un club che si preoccupa molto di questa parte dei giocatori. Entrare nel museo è stato storico, mi sono emozionato: non lo faccio facilmente. Vedere tutti i trofei che il Milan ha conquistato... E' veramente un sogno. Realmente tutti i brasiliani vogliono venire qui: per me è un onore incredibile. Un momento davvero grande e importante: non vedo l'ora di mettere la maglia".