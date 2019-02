Milan-Empoli, Musacchio al comando: 97 palloni giocati e 81 passaggi completati

Ottima prova di Mateo Musacchio in Milan-Empoli. Oltre alla rete inviolata, il centrale argentino si è reso protagonista di una validissima prestazione anche in chiave d'impostazione: l'ex River e Villarreal ha toccato 97 palloni in uscita di giropalla difensivo, giocando con successo 81 passaggi. Leader del match in entrambe le statistiche.