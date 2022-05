MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Guardando a numeri e statistiche di Milan-Atalanta, si può segnalare un dato riguardante i rossoneri. Era dal 2002, con Carlo Ancelotti in panchina, che il Milan non infilava una serie di almeno cinque partite interne consecutive senza subire reti in Serie A (sei in quel caso).