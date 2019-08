Milan Femminile, Bergamaschi: "Vogliamo andare in Champions"

Valentina Bergamaschi, centrocampista del Milan Femminile, ha parlato ai microfoni di acmilan.com al termine della sconfitta per 0-6 contro il Paris Saint-Germain: "E' sempre dura giocare contro una squadra di questo livello, che lotta per i primi posti contro la Champions League. E' un test che ci prepara all'esordio in campionato e che ci migliora, soprattutto per quanto riguarda le idee del mister. Stiamo cercando di seguirlo in tutto per tutto, è un test che ci fa credere di poter lottare per un posto in Champions".