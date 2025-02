Milan Femminile, biglietti disponibili per la sfida contro la Juventus: info e costi

vedi letture

L'ultima, decisiva, sfida di Regular Season delle ragazze si gioca al PUMA House of Football: domenica 9 febbraio alle 15.00, infatti, è in programma il big match Milan-Juventus. Un appuntamento fondamentale, che dirà se le nostre ragazze riusciranno ad accedere alla Poule Scudetto (per farlo basterà un punto, oppure - in caso di sconfitta - servirà la non-vittoria del Como).

Per la gara con le bianconere, è aperta la vendita dei biglietti dal prezzo di 10€ (ridotto Under 12 a 5€). I tagliandi sono disponibili su Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l'opzione "Trova rivenditore", è possibile filtrare per regione e provincia così da scoprire i punti fisici della zona più vicini. Non sarà possibile acquistare i biglietti direttamente al Centro Sportivo.

MILAN-JUVENTUS

DOMENICA 9 FEBBRAIO ORE 15.00

PUMA HOUSE OF FOOTBALL - CENTRO SPORTIVO P. VISMARA

BIGLIETTI: 10€ -