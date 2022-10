Milan femminile, compleanno di Marta Mascarello: gli auguri del club

Marta Mascarello, centrocampista del Milan arrivata a inizio anno 2022 dalla Fiorentina, compie oggi 24 anni, proprio nel giorno del derby. Il Milan gli ha dedicato un augurio di compleanno sui social, scrivendo: "Sperando che sia un compleanno con derby da ricordare, tanti auguri Marta". Oggi infatti è previsto il Derby della Madonnina al femminile, in campionato.

We all hope you receive a great derby present later today



