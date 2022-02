Milan Femminile, le convocate di mister Ganz per il Sassuolo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Le rossonere tornano in campo dopo la sosta per le nazionali, e lo fanno per uno degli impegni più importanti della stagione: uno scontro diretto cruciale in chiave Champions League. Queste le convocate di Mister Ganz per Sassuolo-Milan, quarta giornata di ritorno della Serie A Femminile in programma domani alle 14.30:

PORTIERI

Alberti, Babb, Giuliani.

DIFENSORI

Agard, Árnadóttir, Codina Panedas, Fusetti, Guagni, Tucceri Cimini.

CENTROCAMPISTI

Adami, Boureille, Grimshaw, Jane, Morleo, Renzotti, Selimhodzic.

ATTACCANTI

Bergamaschi, Cortesi, Longo, Miotto, Stapelfeldt, Thomas.