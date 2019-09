Milan Femminile-Orobica 4-1: il racconto del match e il tabellino

Dopo il grande debutto di Roma, altra grande vittoria delle rossonere nella prima casalinga di campionato: al Brianteo di Monza la formazione di Mister Ganz batte 4-1 l'Orobica grazie a un grande finale di partita. Dopo il vantaggio nel primo tempo con Bergamaschi, le rossonere sono state riprese nel secondo tempo dalla rete di Merli, prima di scatenarsi nel finale con il primo sigillo in campionato di Deborah Salvatori Rinaldi, il consueto gol di Valentina Giacinti e un'altra prima volta, quella di Stine Hovland, per il 4-1 finale. La formazione di Maurizio Ganz resta a punteggio pieno in campionato: due partite, sei punti, sette gol segnati e uno solo subito. Ora la sosta, tre settimane senza campionato, prima del Derby contro l'Inter.

LA CRONACA

Il Milan parte molto forte e dopo 8 minuti trova il vantaggio con Bergamaschi: sul cross di Valentina Giacinti, esce male Pilato che lascia a Valentina la porta sguarnita per il tap-in vincente. Non contente del vantaggio, le rossonere creano occasioni a raffica: all'11' una traversa sugli sviluppi di un corner, poi due volte Giacinti al 18' e al 20' va vicina al secondo gol. L'Orobica si fa viva con Merli che, una volta saltata Korenciova, appoggia sull'esterno della rete. Sul finire della prima frazione, ancora Giacinti, che stavolta colpisce il palo a portiere battuto.

L'Orobica cresce nella ripresa fino al gol del pareggio al 65': Merli batte in uscita Korenciova e riequilibra la sfida. Ma la parità dura poco più di un minuto, perché al 66' Salvatori Rinaldi rimette il Milan avanti con un preciso destro all'angolino in area di rigore. Le ospiti accusano il colpo, e le rossonere dilagano: al 74' fuga di Bergamaschi sulla destra, cross perfetto per la testa di Giacinti che fa 3-1. Nel recupero, altro assist di Bergamaschi per Stine Hovland, che impatta a centro area sempre di testa e supera Pilato per il poker finale.

IL TABELLINO

MILAN-OROBICA 4-1

MILAN: Korenciova; Rizza (33'st Vitale), Hovland, Fusetti, Tucceri Cimini; Heroum, Jane (39'st Carissimi), Čonč; Bergamaschi, Giacinti, L. Andrade (16'st Salvatori Rinaldi). A disp.: Piazza, Mendes, Carissimi, Zigic, Manieri, Longo, Tamborini. All.: Ganz,

OROBICA: Pilato; Brasi, Gaspari, Zanoli, Cesarini, Assoni (30'st Merli C.), Foti, Segalini (22'st Visani), Merli L., Poeta, Pinna (11'st Mandelli). A disp.: Lonni, Milesi, Salvi, Barcella, Parsani, Cortesi. All.: Marini.

Arbitro: Cutrufo di Catania.

Gol: 8' Bergamaschi (M), 20'st Merli L. (O), 21'st Salvatori Rinaldi (M), 29'st Giacinti (M), 48'st Hovland (M).

Ammoniti: 26'st Bergamaschi (M).