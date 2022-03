Milan Femminile, pareggio con il Napoli: ora la Champions è lontana

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutta prestazione per le rossonere, che con il pareggio odierno con il Napoli, con molta probabilità, saluta l'obiettivo secondo posto che sarebbe significato qualificazione in Champions League. Dopo il vantaggio iniziale al secondo minuto con Thomas, le rossonere non hanno mai affondato il colpo a pochi minuti dal termine del match vengono beffate da una punizione dal limite di Toniolo che entra in porta. Chance sprecata.