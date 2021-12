Milan Femminile, Piemonte: "Milan un onore. Non vedo l'ora di scendere in campo"

Presentata nella giornata di ieri al pubblico rossonero, Martina Piemonte, neo-attaccante del Milan Femminile, ha parlato così del suo approdo nel club di via Aldo Rossi: "Il Milan non è solo una squadra importante - ha scritto Martina su Instagram. È un onore. È una scelta. Quella che nel momento in cui accetti sai già che sarà il tuo obiettivo più importante. La mia squadra, le mie compagne, le nostre battaglie. Parti dall’essere solo tu e diventi un noi perché solo insieme si va lontano. Non vedo l’ora di scendere in campo".