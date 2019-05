Milan, fiocco rosa in casa Laxalt: è nata Julieta

"Congratulazioni a Diego Laxalt e Antonella per la nascita della loro prima figlia, Julieta. Benvenuta nella famiglia rossonera!": con questo messaggio su Twitter, il Milan ha dato il suo benvenuto nella famiglia rossonera della prima figlia di Diego Laxalt.

Congratulazioni a Diego Laxalt e Antonella per la nascita della loro prima figlia, Julieta

Benvenuta nella famiglia rossonera! ❤



Congratulations on your newborn baby girl! Welcome to the Rossoneri family, Julieta!