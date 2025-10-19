Milan-Fiorentina, Italia Maschile e Femminile di pallavolo ospiti del club rossonero

Oggi alle 22:12News
di Manuel Del Vecchio

In occasione di Milan-Fiorentina di questa sera il club rossonero ha accolto a San Siro la Nazionale Femminile e la Nazionale Maschile di Pallavolo, entrambe campioni del mondo.

Fersino, Danesi, Sbertoli e Sartori sono stati accolti da Zlatan Ibrahimovic.