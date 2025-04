Milan-Fiorentina, la Time Machine: nel 2022 un gol pesantissimo di Leao aprì le porte per lo scudetto

Se dici Milan-Fiorentina, è probabile che la tua mente possa andare in breve tempo a uno dei pomeriggi più belli della nostra storia recente. Una domenica pomeriggio a San Siro in cui tutto cominciava a sembrare veramente possibile, nel mezzo di settimane che ci avrebbero portato a uno degli Scudetti più belli di sempre. La sfida contro i viola di Palladino sarà la prima del mese di aprile della nostra Serie A 2024/25 e ci avviciniamo rivivendo, in Time Machine, il precedente di tre stagioni fa.

1 maggio 2022. Una domenica che arriva dopo sette giorni densi di avvenimenti, tra la vittoria all'ultimo respiro contro la Lazio all'Olimpico e la sconfitta dell'Inter nel recupero di Bologna, partita che ci lascia in vetta alla classifica e padroni del nostro destino. Con quattro vittorie nelle ultime quattro giornate, infatti, saremmo certi di tornare Campioni d'Italia dopo undici anni. Il primo ostacolo è tutt'altro che facile: la Fiorentina di Italiano, nel pieno della corsa a un piazzamento europeo, era stata all'andata la prima squadra a batterci nella Serie A 2021/22. Succede tanto nei primi 20': grandi occasioni sui piedi di Leão, Igor e Giroud oltre a un gol annullato a Theo per fuorigioco. In generale i ragazzi di Pioli attaccano con generosità ed entusiasmo macinando occasioni da gol, ma la porta di Terracciano sembra stregata. Fino all'82'.

In verità, il gol decisivo che regala i tre punti al Milan arriva dopo un grande sospiro di sollievo, quello che l'intero San Siro - al primo vero pienone dopo la pandemia da Covid-19 - tira quando Maignan para in due tempi, sulla linea, il colpo di testa ravvicinato di Cabral al 76'. Sei minuti passano, e l'1-0 arriva. Ma per noi. Terracciano rinvia corto, la palla arriva sui piedi di Leão che fa tutto da solo. Rafa parte da sinistra, sterza su Milenković e batte il portiere ospite con un rasoterra destro sul primo palo. Lo stadio ribolle di un'esultanza come se ne ricordano poche, e negli 8' conclusivi (più recupero) non succede più nulla in grado di cambiare quel risultato. Milan 1, Fiorentina 0: tre punti di granito, che ci avvicinano ulteriormente a un sogno.