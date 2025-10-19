Milan-Fiorentina, Leao e Athekame titolari per la prima volta in questo campionato

di Niccolò Crespi

Il Milan è pronto all'importante sfida di questa sera, alle 20.45 contro la Fiorentina. Una partita che arriva in un momento complicato per i ragazzi di mister Allegri, in piena emergenza per i tanti infortunati. Il Milan non avrà a disposizione Pulisic, Rabiot, Loftus-Cheek, Nkunku ed Estupinan.

Titolari invece per la prima volta in campionato Rafa Leao e Athekame.

DOVE VEDERE MILAN-FIORENTINA
Data: domenica 19 ottobre 2025
Ora: 20.45
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: Dazn, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Marinelli
Assistenti: Mondin – Bahri
IV Uomo: Arena
VAR: Abisso
AVAR: Di Paolo