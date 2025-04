Milan-Fiorentina: tutti i numeri della gara di San Siro

Le statistiche prodotte dal pareggio tra Rossoneri e Viola

Un pareggio che lascia l'amaro in bocca per il Milan, che ha saputo rimontare due gol di svantaggio contro la Fiorentina. Dopo l'autogol sfortunato di Thiaw e il raddoppio di Kean, i Rossoneri hanno reagito con le reti di Abraham e Jović. Nonostante il risultato, il Milan ha dimostrato carattere. Queste sono le statistiche salienti relative al match:

1- Il Milan (48) ha conquistato meno di 50 punti dopo le prime 31 gare stagionali in Serie A per la terza volta nelle ultime 10 stagioni, dopo il 2015/16 (49) e il 2019/20 (49) - campionati chiusi rispettivamente al 7° e 6° posto in classifica.

2- Tammy Abraham (10) è andato in doppia cifra di gol in tutte le competizioni in una singola stagione con i club per la seconda volta dal suo arrivo in Italia, dopo il 2021/22 (27 in quel caso con la Roma).

3- Il Milan, insieme al Bologna, è la squadra che ha conquistato più punti una volta in svantaggio in questa Serie A (16).

4- Il Milan è la prima squadra contro cui Moise Kean è andato a bersaglio con la maglia di tre squadre diverse nel massimo campionato italiano.

5- Solo Rafael Leão (16) ha fornito più assist di Christian Pulisic (15) in Serie A dall’inizio della passata stagione.

6- Luka Jovic è andato a segno per due match di fila in campionato per la prima volta da dicembre 2023 (serie di tre in quel caso).

7- Il Milan ha subito otto gol nei primi 10 minuti di gioco in un singolo campionato di Serie A per la prima volta dal 1948/49 (12).