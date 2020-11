Milan-Fiorentina, un solo pareggio nelle ultime 13 partite a San Siro

Milan-Fiorentina non è partita che ama le mezze misure. Basti pensare che, negli ultimi 13 confronti tra rossoneri e viola disputati alla San Siro, una sola volta la partita è terminata in parità. È successo il 26 ottobre 2014, Milan-Fiorentina si giocò all'8° giornata e finì 1-1 con le reti di De Jong ed Ilicic. Per i restanti 12, Milan e Fiorentina si sono equamente divisi la posta: 6 vittorie per parte. Da notare come i viola si siano aggiudicati gli ultimi due scontri diretti: 1-0 il 22 dicembre 2018 (gol di Chiesa da fuori area) e 3-1 lo scorso 29 settembre (rigore di Pulgar, Castrovilli e Ribery per i viola, Leao per i rossoneri).