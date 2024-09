Milan fischiato, Morata: "Rispettiamo chi paga il biglietto. Dobbiamo reagire meglio alle difficoltà"

Alvaro Morata ai microfoni di Sky commenta il brutto ko del Milan: "Abbiamo iniziato bene, non era facile iniziare come abbiamo fatto contro una squadra come il Liverpool, la migliore squadra d'Europa. Abbiamo preso due gol su calci piazzati ed è difficile recuperare contro una squadra simile. Non possiamo far altro che lavorare, lavorare e lavorare. Non possiamo fare altro, rispettiamo ciò che dice la gente perché loro pagano per vedere le partite e noi siamo quelli che giochiamo. Non dobbiamo farci male tra di noi perché questa settimana abbiamo una partita importantissima".

Problemi nell'atteggiamento?

"Non è un problema di atteggiamento o di tattica, li calcio è così. I gol su calci piazzati potevamo farli noi. Certo, dobbiamo reagire meglio alle difficoltà. E lavorare subito. Andiamo avanti".

Mancano i leader?

"Ci sono tanti giocatori importanti in questa squadra, non vedo questa cosa. Dobbiamo diventare tutti una squadra solida e non dare opportunità agli altri di colpirci. All'inizio abbiamo fatto anche un'ottima partita e giocato a tratti bene con la palla".

Ora serve reagire in vista dell'Inter

"Per forza, altrimenti è una situazione difficile. Oggi non erano ottavi o quarti di finale, ma la prima partita di Champions. Bisogna capire che contro certe squadre ogni dettaglio fa la differenza".