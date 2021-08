Milan, Florenzi potrebbe ritrovare in rossonero un ex compagno di squadra alla Roma

Alessandro Florenzi, terzino di proprietà della Roma che ha giocato l'ultima stagione in prestito al PSG, è vicino allo sbarco in rossonero dove potrebbe trovare un suo ex compagno di squadra in giallorosso: si tratta di Alessio Romagnoli, con cui ha condiviso lo spogliatoio a Trigoria nelle stagioni 2012-2013 e 2013-2014.