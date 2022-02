Alessandro Florenzi scalda i motori in vista della sfida di Coppa Italia contro la Lazio, in programma domani sera a San Siro. Come riporta Tuttosport, il terzino potrebbe prendere il posto di Davide Calabria sulla corsia di destra della difesa. Per lui è una sorta di derby personale, visto il suo passato a Roma con la maglia giallorossa.