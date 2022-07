Milan, fra un mese esatto sarà vigilia di campionato: a San Siro arriverà l'Udinese

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Esattamente fra un mese, ossia il 12 agosto, per il Milan sarà vigilia di campionato. La Serie A 2022/2023 inizierà infatti sabato 13 agosto, proprio con la sfida alle 18.30 fra il Milan di Stefano Pioli e l’Udinese di Andrea Sottil. I campioni d’Italia in carica apriranno le danze del nuovo campionato. Fra un mese esatto dunque ci sarà la prima conferenza stampa di vigilia di Pioli. Nel frattempo la squadra prosegue gli allenamenti in quel di Milanello, in attesa che il mercato regali qualche rinforzo.