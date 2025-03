Milan, Furlani ha rinnovato la fiducia a Conceiçao: "Possiamo centrare gli obiettivi"

vedi letture

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, è stato ieri mattina al centro sportivo e ha voluto trasmettere personalmente a Sergio Conceicao la vicinanza e l'appoggio della società, ma anche un segnale di fiducia per un finale di stagione da protagonisti e ovviamente ha fatto anche un appello all'unità. La qualificazione alla prossima Champions League è determinante, ma in ogni caso non si potrà mancare almeno l'Europa League. La sintesi delle parole del dirigente, che ha caricato l'allenatore pure per la doppia sfida contro l'Inter di Coppa Italia è questo: "Gli altri rallenteranno, facciamo il nostro lavoro, possiamo centrare gli obiettivi".

L'obbligo da parte del gruppo è quello di seguire Conceiçao, che ha riguadagnato consensi con le ultime due rimonta. La società, con Furlani in testa, sta preparando un progetto che difficilmente lo coinvolgerà, ma, in ogni caso, mai dire mai, ed è per questo che resta sotto esame. La fiducia gli è stata rinnovata, con la preghiera di non farsi distrarre dalle voci che circolano sulla panchina.

Da ora in poi sarà importante anche la volontà, non solo il talento. Il Diavolo non vuole ripetere gli errori fatti in passato sul mercato e non farà sconti a nessuno, da Leao a Pavlovic, passando per Theo Hernandez e Maignan.