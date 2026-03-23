Milan, Gabbia punta a rientrare a Napoli: decisivo il controllo medico che avrà nei prossimi giorni
Matteo Gabbia sta meglio e prosegue senza intoppi il suo percorso di recupero dopo essere stato operato lo scorso 4 marzo a Londra per un'ernia inguinale. Il difensore italiano, che durante questa sosta resterà ovviamente a Milanello per le cure e per ritrovare la migliore condizione fisica, spera di tornare a disposizione di Max Allegri per la gara del 6 aprile in casa del Napoli, ma molto dipenderà da come andrà la visita di controllo che avrà nei prossimi giorni. Se arriverà il via libera dei medici, Gabbia potrà tornare ad allenarsi in gruppo e dunque ci sarà anche lui al Maradona. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.
SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA 31^ GIORNATA
Lecce-Atalanta Sabato 4 aprile ore 15
Sassuolo-Cagliari Sabato 4 aprile ore 15
Verona-Fiorentina Sabato 4 aprile ore 18
Lazio-Parma Sabato 4 aprile ore 20:45
Cremonese-Bologna Domenica 5 aprile ore 15
Pisa-Torino Domenica 5 aprile ore 18
Inter-Roma Domenica 5 aprile ore 20:45
Udinese-Como Lunedì 6 aprile ore 15
Juventus-Genoa Lunedì 6 aprile ore 18
Napoli-Milan Lunedì 6 aprile ore 20:45
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