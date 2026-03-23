Obiettivo rimonta, Gazzetta: "Allegri carica il Milan: vincere al Maradona per far paura a Chivu"

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La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Allegri carica il Milan: vincere al Maradona per far paura a Chivu". In questo turno di campionato, il Diavolo ha recuperato due punti all'Inter che ora ha "solo" sei punti di vantaggio. La rimonta resta molto complicata, ma a Milanello vogliono almeno provarci. Alla ripresa è in programma il big-match in casa del Napoli, altra squadra che sogna ancora lo scudetto (la squadra di Conte è a -1 dai rossoneri, dunque a -7 dai nerazzurri). Vincere al Maradona vorrebbe dire mettere ulteriore pressione ai nerazzurri.

Intanto Max Allegri ha iniziato a progettare il Milan della prossima stagione insieme alla dirigenza di via Aldo Rossi: durante l'incontro di qualche giorno fa con l'ad Furlani, il ds Tare e Ibrahimovic, è emerso che l'orientamento del club è quello di non puntare solo su giovani interessanti, ma anche accontentare l'allenatore acquistando almeno tre elementi di esperienza in grado di alzare fin da subito il livello del la squadra rossonera.