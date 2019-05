Milan, Gattuso non molla ma per la Champions deve fare i conti con l'Atalanta di Gasperini

Rino Gattuso, si sa, è uno che da giocatore non mollava mai e questo atteggiamento lo ha anche ora da allenatore: il tecnico rossonero vuole infatti lottare fino alla fine per provare a raggiungere il quarto posto in classifica, ma dovrà fare i conti con l'Atalanta di Gasperini che al momento ha tre punti di vantaggio sul Milan. Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera.