Milan-Genoa: Rebic e Bennacer recuperati. Casti, Romagnoli e Ibra ai box

© foto di DANIELE MASCOLO

Situazione infortunati e recuperi in Casa Milan: per la sfida di questa sera mister Pioli ha recuperato Ante Rebic ed Ismael Bennacer, entrambi out con il Toro per dei fastidi muscolari. Ancora out Castillejo, problema alla caviglia che si è presentato nella giornata di ieri, che si unisce a Ibra e Romagnoli: lo svedese è alle prese con un sovraccarico al ginocchio, il capitano del Milan con un’infiammazione alla coscia.