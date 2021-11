Milan, già 15 gol subiti in campionato: in difesa c'è qualcosa da registrare

Quindici gol subiti in tredici giornate di campionato: troppi, decisamente troppi. L’obiettivo del Milan è certamente lo Scudetto, ma Stefano Pioli dovrà registrare qualcosa nel reparto arretrato per non vanificare il buon lavoro prodotto in attacco. Al di là degli errori dei singoli, che ovviamente hanno un peso, è tutta la fase difensiva a mostrare delle lacune. La bravura del duo Tomori-Kjaer ha spesso tolto le castagne del fuoco al Milan, ma quando uno dei due centrali è assente le mura difensive rossonere scricchiolano pericolosamente.