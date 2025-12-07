Milan, Gimenez salta anche il Torino: per lui e Fofana si guarda alla partita con il Sassuolo

Oggi alle 10:10News
di Enrico Ferrazzi

Santiago Gimenez ha proseguito anche questa settimana il suo lavoro individuale a Milanello e dunque non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri nemmeno per la trasferta di domani sera sul campo del Torino. Come riporta stamattina Tuttosport, per l'attaccante messicano si guarda alla partita con il Sassuolo come quella nella quale potrà tornare tra i convocati del tecnico rossonero, così come Youssouf Fofana, che sta smaltendo il problema muscolare rimediato nei giorni scorsi. 

In attesa delle gare di quest'oggi e soprattutto domani sera, questa la situazione in Serie A:

CLASSIFICA
1. Inter 30
2. Milan 28
3. Napoli 28
4. Roma 27
5. Como 24
6. Bologna 24
7. Juventus 23
8. Sassuolo 20
9. Lazio 18
10. Udinese 18
11. Cremonese 17
12. Atalanta 16
13. Torino 14
14. Lecce 13
15. Cagliari 11
16. Genoa 11
17. Parma 11
18. Pisa 10
19. Verona 9
20. Fiorentina 6