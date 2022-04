Milan, Giroud a un passo dai 10 gol in campionato: la doppia cifra gli manca dal 2016/2017

MilanNews.it

Con il gol segnato contro la Lazio all’Olimpico, Olivier Giroud si è portato a quota 9 reti in campionato, ossia a un solo passo di distanza dalla doppia cifra in Serie A. L’attaccante francese non segna almeno 10 gol in campionato dalla stagione 2016/2017, quando con l’Arsenal ne fece 12. Poi al Chelsea il suo massimo bottino per quel che riguarda solo la Premier è stato di 8 reti. Complessivamente invece, Giroud raggiunge sempre gli almeno 10 gol a stagione dalla stagione 2007/2008. Con il Milan per ora è a 12.