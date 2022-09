Milan, Giroud ha realizzato tutti e tre i rigori calciati in Serie A

MilanNews.it

Il Milan è uscito dalla sfida in casa della Sampdoria con i tre punti in tasca grazie ad un calcio di rigore conquistato e trasformato da Olivier Giroud. L'attaccante francese ha realizzato tutti e tre i tiri dal dischetto che ha calcio in Serie A (l'ultimo prima di quello contro i blucerchiati risaliva al 6 gennaio scorso contro la Roma).