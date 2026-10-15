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Milan, gol tutto all'italiana: non succedeva da maggio 2024
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Bartesaghi-Cisse: gol tutto all'italiana per il Milan. Non succedeva da maggio 2024
Al minuto 32 di Salisburgo-Milan la formazione di Ruben Amorim si è portata avanti di due reti grazie al solito Alphadjo Cisse, che nonostante l'età non fa neanche più notizia. Un gol importante ma anche bello, soprattutto per il modo in cui il Diavolo ha costruito l'azione, partendo da sinistra, continuando a destra e chiudendola ancora una volta sul lato opposto.
Cisse, come spesso accade in questo avvio di stagione, si è fatto trovare al posto giusto al momento giusto, sfruttando un assist al bacio di Davide Bartesaghi. Un gol tutto all'italiana per il Milan, cosa che non succedeva da maggio 2024. In quell'occasione Alessandro Florenzi servì Matteo Gabbia, che di testa segnò il momentaneo pari (2-2) in Milan-Genoa.
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