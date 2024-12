Milan, ha ragione Morata: la sconfitta di Bergamo non è colpa dell'arbitro

vedi letture

Dopo la sconfitta in casa dell'Atalanta, Paulo Fonseca si è lasciato andare ad un duro sfogo contro l'arbitraggio di La Penna ed in particolare al primo gol dei bergamaschi che, secondo il portoghese, era stato viziato da un netto fallo di De Ketelaere su Theo Hernandez. Nel post-partita, ha parlato anche Alvaro Morata che ha una visione diversa rispetto al suo allenatore: "Abbiamo perso una partita importantissima, anche il modo in cui la abbiamo persa. Loro hanno giocatori di grande qualità e noi abbiamo difeso molto bene, ma in due situazioni… Sul primo la punizione è arrivata su un fallo molto leggero, ma poi è arrivato il gol. Non possiamo guardare gli arbitri o queste cose perché non abbiamo meritato la vittoria oggi".

Come scrive stamattina il Corriere della Sera, "ha ragione Alvarito: errore arbitrale o no, la 4^ sconfitta stagionale non è dipesa da quell’episodio, ma da un secondo tempo non all’altezza del primo e dai soliti fatali errori difensivi. Ecco perché Fonseca farebbe bene a evitare di trasformare quel fallo-non fallo in un pericoloso alibi, del quale il suo altalenante Milan non ha bisogno, anzi. La sua panchina resta solida, malgrado il -12 dal primo posto, ma serve una svolta definitiva".