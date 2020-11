Con la rete al Napoli di questa sera Jens Petter Hauge é il secondo norvegese a segnare almeno un gol in Serie A con la maglia del Milan dopo Per Bredesen nella stagione 1956/57. Il classe '99 è arrivato in estate dal Bodo/Glimt per una cifra vicina ai 4 milioni di euro ed è andato in gol anche in Europa League contro il Celtic.