Secondo Tuttosport in edicola questa mattina, è arrivato il momento per Marco Giampaolo di utilizzare i nuovi acquisti estivi: deve dare per esempio più spazio a Rafael Leao, che nel derby ha fatto bene doti importanti, a Theo Hernandez, il quale ha avuto un ottimo impatto nel derby, e a Ismael Bennacer, che contro il Brescia non aveva affatto demeritato.