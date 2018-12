Milan, i -126 mln della gestione Li sotto la lente d'ingrandimento Uefa

Il Milan ha due anni e mezzo per mettere a posto i conti, pena l’esclusione dalle Coppe europee. I vertici di Nyon hanno sanzionato il club per le violazioni del Fair Play Finanziario nel triennio 2014-2017, indicando ai rossoneri la strada da seguire. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sulle spalle della società milanista pesano i 70-80 milioni di gestione annua e i 126 di passivo della gestione Yonghong Li, rosso di cui la UEFA non parla nell’ultima delibera ma che resta sotto la lente di ingrandimento.