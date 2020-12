Come riferito dai colleghi di Kickest, sono solamente due i cross riusciti da Castillejo in queste prime 14 giornate di campionato. Il numero 7 rossonero ha tentato per 5 volte il passaggio in area per i compagni, completandone, quindi, il 40% dei totali. Dicesi, un dato abbastanza negativo per il giocatore spagnolo.